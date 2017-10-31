Авиационно-спасательные технологии МЧС России позволили эвакуировать пострадавшего из труднопроходимой тайги
31.10.2017, 21:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России совместно с лётчиками Хабаровского авиационно-спасательного центра эвакуировали из тайги пострадавшего охотника.
Информацию о случившемся специалисты МЧС России получили от сына пострадавшего, которому мужчина позвонил по спутниковому телефону. Он рассказал, что во время охоты в тайге мужчина получил травму в области грудной клетки и до ближайшего населённого пункта, находящегося в 40 км, самостоятельно добраться он не может.
Эвакуация пострадавшего вездеходом исключалась из-за труднопроходимой местности.
Для эвакуации пострадавшего было принято решение направить в район происшествия вертолёт МИ-8 МЧС России со спасателями Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда. Посадить вертолёт в тайге тоже нельзя из-за отсутствия подходящей для этого площадки.
При помощи специализированного оборудования для эвакуации и лебёдки, прибывшие спасатели подняли пострадавшего на борт вертолёта, зависшего всего в паре метров над деревьями. Специалисты территориального центра медицины катастроф оказали охотнику медицинскую помощь, после чего он был доставлен в посёлок Чегдомын и передан врачам скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования.
Информацию о случившемся специалисты МЧС России получили от сына пострадавшего, которому мужчина позвонил по спутниковому телефону. Он рассказал, что во время охоты в тайге мужчина получил травму в области грудной клетки и до ближайшего населённого пункта, находящегося в 40 км, самостоятельно добраться он не может.
Эвакуация пострадавшего вездеходом исключалась из-за труднопроходимой местности.
Для эвакуации пострадавшего было принято решение направить в район происшествия вертолёт МИ-8 МЧС России со спасателями Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда. Посадить вертолёт в тайге тоже нельзя из-за отсутствия подходящей для этого площадки.
При помощи специализированного оборудования для эвакуации и лебёдки, прибывшие спасатели подняли пострадавшего на борт вертолёта, зависшего всего в паре метров над деревьями. Специалисты территориального центра медицины катастроф оказали охотнику медицинскую помощь, после чего он был доставлен в посёлок Чегдомын и передан врачам скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования.
Источник: МЧС РФ