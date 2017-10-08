Авиация МЧС России направлена в Приморский край для ликвидации природных пожаров
08.10.2017, 12:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Два самолёта Бе-200 ЧС из Красноярска и Хабаровска направлены в Приморский край для ликвидации лесных пожаров. Помощь региону необходима для предотвращения распространения огня в направлении населенных пунктов.
Самолёты Бе-200 ЧС из Хабаровска и Красноярска, прибыв на территорию Приморья, незамедлительно приступили к работе. Произведены 15 сливов, сброшены 180 тонн воды. Также к тушению привлекался вертолет МЧС России. Он произвел 14 сливов 70 тонн воды. Обстановка с пожарами находится на контроле. Всего авиацией МЧС РФ произведено 29 сливов воды на очаги природных пожаров, действующих в Приморье. Не допущено распространение пожаров в сторону двух населенных пунктов.
Значительные преимущества Бе-200ЧС при пожаротушении состоят в высокой скороподъемности судна и высокой скорости полета, способности сбрасывать воду как «залпом», так и последовательным открытием створок водяных баков, возможности работать в ограниченном пространстве, например, в горных или труднодоступных районах, при наличии препятствий. Бе-200ЧС забирает на борт до 12 тонн воды. Заправка водой осуществляется как на аэродроме, так и на открытом водоеме в режиме глиссирования за 12-14 секунд. Для увеличения эффективности тушения пожара в воду с помощью центробежных насосов могут добавляться химические огнегасящие жидкости.
В ближайшее время синоптики прогнозируют в крае устойчивый 4-й класс пожарной опасности. Причиной возгораний становится население, которое посещает леса и не соблюдает правила пожарной безопасности. Сухая и тёплая погода, выше 20 градусов, способствует распространению огня на большие площади.
Самолёты Бе-200 ЧС из Хабаровска и Красноярска, прибыв на территорию Приморья, незамедлительно приступили к работе. Произведены 15 сливов, сброшены 180 тонн воды. Также к тушению привлекался вертолет МЧС России. Он произвел 14 сливов 70 тонн воды. Обстановка с пожарами находится на контроле. Всего авиацией МЧС РФ произведено 29 сливов воды на очаги природных пожаров, действующих в Приморье. Не допущено распространение пожаров в сторону двух населенных пунктов.
Значительные преимущества Бе-200ЧС при пожаротушении состоят в высокой скороподъемности судна и высокой скорости полета, способности сбрасывать воду как «залпом», так и последовательным открытием створок водяных баков, возможности работать в ограниченном пространстве, например, в горных или труднодоступных районах, при наличии препятствий. Бе-200ЧС забирает на борт до 12 тонн воды. Заправка водой осуществляется как на аэродроме, так и на открытом водоеме в режиме глиссирования за 12-14 секунд. Для увеличения эффективности тушения пожара в воду с помощью центробежных насосов могут добавляться химические огнегасящие жидкости.
В ближайшее время синоптики прогнозируют в крае устойчивый 4-й класс пожарной опасности. Причиной возгораний становится население, которое посещает леса и не соблюдает правила пожарной безопасности. Сухая и тёплая погода, выше 20 градусов, способствует распространению огня на большие площади.
Источник: http://www.mchs.gov.ru