Автобусы для перевозки детей оснастят проблесковыми маячками
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Постановлением Правительства РФ для минимизации риска возникновения ДТП при организованной перевозке групп детей внесены изменения в некоторые нормативные правовые акты. В частности, введены требования о включении при движении автобуса проблескового маячка жёлтого или оранжевого цвета.
В Правилах дорожного движения уточняется понятие "организованная перевозка группы детей".
Устанавливается, что такая перевозка должна осуществляться в соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей автобусами. Также введены требования о включении при движении автобуса проблескового маячка жёлтого или оранжевого цвета на крыше автобуса.
Кроме того, новым постановлением определены возможность и условия перевозки в автобусах сотрудников туристических и экскурсионных организаций, участвующих в программе поездки.
Уточняются требования к стажу работы в качестве водителя транспортного средства категории "D" не менее одного года непосредственно перед допуском к организованной перевозке групп детей.
В случае неоднократной организованной перевозки группы детей по одному и тому же маршруту предусмотрена возможность подачи уведомления о многократных поездках.