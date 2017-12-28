ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Постановлением Правительства РФ для минимизации риска возникновения ДТП при организованной перевозке групп детей внесены изменения в некоторые нормативные правовые акты. В частности, введены требования о включении при движении автобуса проблескового маячка жёлтого или оранжевого цвета.



В Правилах дорожного движения уточняется понятие "организованная перевозка группы детей".

Устанавливается, что такая перевозка должна осуществляться в соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей автобусами. Также введены требования о включении при движении автобуса проблескового маячка жёлтого или оранжевого цвета на крыше автобуса.

Кроме того, новым постановлением определены возможность и условия перевозки в автобусах сотрудников туристических и экскурсионных организаций, участвующих в программе поездки.

Уточняются требования к стажу работы в качестве водителя транспортного средства категории "D" не менее одного года непосредственно перед допуском к организованной перевозке групп детей.

В случае неоднократной организованной перевозки группы детей по одному и тому же маршруту предусмотрена возможность подачи уведомления о многократных поездках.