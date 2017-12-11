Автомобили Toyota и Lexus попали под отзыв в России из-за проблем с подушками безопасности
11.12.2017, 16:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания "Тойота Мотор" объявила об отзыве 16 внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и 9 автомобилей Lexus LX 570, реализованных с февраля 2008-го по декабрь 2016 года. Причиной отзыва является возможная установка в процессе сборки автомобиля водительской подушки безопасности или передней пассажирской подушки безопасности, не соответствующей спецификации транспортного средства. Вследствие этого на указанных автомобилях существует вероятность некорректного срабатывания водительской подушки безопасности или передней пассажирской подушки безопасности во время аварии, сообщает пресс-служба Росстандарта.
Уполномоченные представители изготовителя "Тойота Мотор" проинформируют владельцев автомобилей Toyota и Lexus, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На автомобилях Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX 570 будет выполнена замена подушки безопасности. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Уполномоченные представители изготовителя "Тойота Мотор" проинформируют владельцев автомобилей Toyota и Lexus, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На автомобилях Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX 570 будет выполнена замена подушки безопасности. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Источник: Автостат