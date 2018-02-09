"Балтика" инвестирует 600 млн рублей в строительство очистных сооружений в Санкт-Петербурге
09.02.2018, 16:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Законодательном собрании Санкт-Петербурга прошла церемония подписания "Зелёного кодекса", к которому присоединились новые участники из числа предприятий города. В ходе мероприятия "Балтика", ранее ставшая одним из первых подписантов кодекса, поделилась итогами своей работы в области экологии за 2017 г. Нашим крупным проектом стало начало строительства биологических очистных сооружений сточных вод на заводе "Балтика-Санкт-Петербург". Инвестиции в проект составят 600 млн рублей.
Это будет современный комплекс очистных сооружений, один из самых высокотехнологичных среди промышленных предприятий Санкт-Петербурга.
Комплекс оснастят энергосберегающим оборудованием и установкой по сбору биогаза, который образуется на одной из ступеней очистки стоков. Завод будет использовать его как альтернативный источник энергии для работы котельной, что сократит потребление природного газа.
Строительство собственных очистных сооружений позволит компании снизить нагрузку на городские системы.
При этом мы ведём постоянную работу по снижению потребления природных ресурсов через повышение эффективности работы производственного оборудования, внедрение инновационных решений. Благодаря этому в 2017 году на заводе "Балтика-Санкт-Петербург" удалось сократить удельные показатели по отношению к 2010 году: потребление воды - на 22%, тепловой энергии - на 42%, электроэнергии - на 14%.
"В 2017 году Carlsberg Group, частью которой является "Балтика", запустила новую программу устойчивого развития "Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего", которая определила наши долгосрочные экологические цели до 2030 года. И мы уже сейчас работаем для их достижения, ищем все новые возможности, чтобы снизить нагрузку на окружающую среду, - говорит Екатерина Иванова, менеджер по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям компании "Балтика". - Положения "Зелёного кодекса" соответствуют нашему подходу в работе. Вокруг этого документа формируется сообщество ответственных предприятий для обмена опытом, продвижения принципов устойчивого развития".
Это будет современный комплекс очистных сооружений, один из самых высокотехнологичных среди промышленных предприятий Санкт-Петербурга.
Комплекс оснастят энергосберегающим оборудованием и установкой по сбору биогаза, который образуется на одной из ступеней очистки стоков. Завод будет использовать его как альтернативный источник энергии для работы котельной, что сократит потребление природного газа.
Строительство собственных очистных сооружений позволит компании снизить нагрузку на городские системы.
При этом мы ведём постоянную работу по снижению потребления природных ресурсов через повышение эффективности работы производственного оборудования, внедрение инновационных решений. Благодаря этому в 2017 году на заводе "Балтика-Санкт-Петербург" удалось сократить удельные показатели по отношению к 2010 году: потребление воды - на 22%, тепловой энергии - на 42%, электроэнергии - на 14%.
"В 2017 году Carlsberg Group, частью которой является "Балтика", запустила новую программу устойчивого развития "Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего", которая определила наши долгосрочные экологические цели до 2030 года. И мы уже сейчас работаем для их достижения, ищем все новые возможности, чтобы снизить нагрузку на окружающую среду, - говорит Екатерина Иванова, менеджер по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям компании "Балтика". - Положения "Зелёного кодекса" соответствуют нашему подходу в работе. Вокруг этого документа формируется сообщество ответственных предприятий для обмена опытом, продвижения принципов устойчивого развития".
Источник: Балтика