ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Нижнем Новгороде 30 и 31 октября состоялась стратегическая сессия АНО "Агентство стратегических инициатив" "Подходы в реализации проектов Агентства стратегических инициатив на территории ПФО".

Одним из ключевых треков сессии стали целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса, на которой озвучены результаты внедрения целевых моделей по итогам 9 месяцев текущего года. Республика Башкортостан на 1 месте в Российской Федерации, реализовав 95% показателей. Отметим, что результаты данной работы субъектов РФ будут подведены на заседании государственного совета под председательством Президента РФ Владимира Путина в ноябре-декабре текущего года.

В ходе сессии представители Минэкономразвития Башкирии поделились опытом работы Проектного офиса по реализации мероприятий в рамках участия Республики Башкортостан в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в части внедрения целевых моделей, а также представили телепроект "Бизнес-проба". Практика республики вызвала большой интерес.

Ещё предстоит завершение внедрения целевых моделей по получению разрешения на строительство, постановке на кадастровый учёт земельных участков и недвижимости, осуществления контрольно-надзорной деятельности, поддержке малого и среднего предпринимательства.