ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава СК РФ Александр Бастрыкин встретился с родственниками погибших и пострадавшими при пожаре в ТРЦ Кемерово.



Председатель СК России заверил, что расследование проводится наиболее компетентными специалистами, работа следственной группы ведётся в круглосуточном режиме, и всё это с целью установления каждого, чьё преступное действие либо бездействие привели к человеческим жертвам.

Бастрыкин добавил, что проверяются все без исключения версии причин пожара, в том числе озвученные в средствах массовой информации, и следствие не ограничится лишь теми задержаниями, которые уже состоялись – круг лиц будет расширяться.