ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату взять на контроль ход проводимой ГСУ СК России по городу Москве доследственной проверки по сообщению СМИ о нарушении жилищных прав.

Накануне, в сюжете одного из федеральных каналов рассказывалось о судьбе двух сестёр, которые остались без родителей и были удочерены дядей по материнской линии и его супругой. Со слов девочек во время проживания в семье дядя и его супруга относились к ним как к чужим, периодически применяли физическое насилие за их плохую успеваемость в школе. Недвижимость, которая осталась после смерти родителей, была распродана. Кроме того, отмечалось, что поданные в правоохранительные органы заявления не получили надлежащей оценки.

Председатель СК России поручил следователям тщательным образом разобраться в обстоятельствах произошедшего и дать надлежащую правовую оценку действиям как родственников девочек, так и контролирующих органов.