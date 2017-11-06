ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин отметил успехи Сергея Кужугетовича Шойгу в должности Министра обороны, на которую он был назначен Указом Президента РФ Владимира Владимировича Путина 6 ноября 2012 года: "Вот уже пять лет Герой Российской Федерации генерал армии Сергей Кужугетович, занимая этот важнейший пост, с достоинством несёт бремя ответственности за безопасность Российской Федерации.

Наша страна занимает влиятельное место на мировой арене, и неотъемлемым элементом её величия являются Вооружённые силы Российской Федерации. Вклад Сергея Кужугетовича в обороноспособность России сложно переоценить. Благодаря его вдумчивости, самоотдаче и преданности делу возросла мощь российской армии. За время его службы на посту Министра обороны проведена масштабная работа по обеспечению российской армии новейшими образцами вооружения и военной техники, принят ряд стратегических решений, в том числе по укреплению кадрового состава, инициировано создание в войсках научных рот.

Грамотная тактика ведения государственного управления в области обороны страны, которой так филигранно владеет Сергей Кужугетович, ещё раз доказывает, что принятые решения позволяют не только успешно оборонять границы Российской Федерации, но и достойно решать поставленные главой государства задачи международного характера. И одной из таких задач, с которой действенно справляется Министерство обороны под руководством Сергея Кужугетовича, является противодействие международному терроризму.

Видный государственный деятель, истинный патриот, посвятивший свою жизнь служению Отечеству, Сергей Кужугетович в самых сложных и нестандартных ситуациях действует бесстрашно, решительно и профессионально".

Александр Бастрыкин пожелал Сергею Шойгу крепкого здоровья и благополучия, а также новых свершений на занимаемом посту во благо Отчизны.