Бастрыкин взял на контроль ход проведения в Калужской области проверки о нарушении прав многодетной семьи
31.10.2017, 21:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в эфире одного из федеральных каналов обсуждалась история многодетной матери из Калужской области, которая из-за нахождения в квартире родственника, ведущего асоциальный образ жизни, должна скитаться по съёмным квартирам. В эфире передачи отмечается, что женщина стоит на очереди на получение жилья с 2009 года, однако с каждым годом её очередь постоянно отодвигается. Кроме того в передаче отмечается, что соседи регулярно высказывали жалобы на асоциально проживающих в квартире лиц и бездействие правоохранительных органов.
По изложенным в средствах массовой информации сведениям следственными органами СК России по Калужской области организована доследственная проверка. Ход её проведения поставлен Председателем Следственного комитета Российской Федерации на контроль в центральном аппарате ведомства.
В ходе проведения проверки следователям регионального управления СК России предстоит дать юридическую оценку действиям (бездействию) сотрудников полиции, а также действиям должностных лиц управы города Калуги относительно непринятия мер по расторжению договора социального найма и возможных нарушений законодательства при предоставлении жилья.
По изложенным в средствах массовой информации сведениям следственными органами СК России по Калужской области организована доследственная проверка. Ход её проведения поставлен Председателем Следственного комитета Российской Федерации на контроль в центральном аппарате ведомства.
В ходе проведения проверки следователям регионального управления СК России предстоит дать юридическую оценку действиям (бездействию) сотрудников полиции, а также действиям должностных лиц управы города Калуги относительно непринятия мер по расторжению договора социального найма и возможных нарушений законодательства при предоставлении жилья.
Источник: Следственный комитет