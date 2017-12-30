ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Безопасность во время новогодних праздников в России будут обеспечивать почти 390 тысяч человек, среди которых как сотрудники МЧС России, так и других служб, входящих в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

На время новогодних и рождественских праздников приняты дополнительные меры по профилактике пожаров, усилен надзор за безаварийной работой объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. На особом контроле экстренных службы находятся места проведения новогодних елок и других праздничных массовых мероприятий.

В обеспечении безопасности жизнедеятельности населения и устойчивой работы систем жизнеобеспечения во время новогодних каникул будет задействована группировка РСЧС общей численностью свыше 389 тыс. человек и почти 62 тыс. единиц техники, в том числе от МЧС России - свыше 93 тыс. человек и более 12 тыс. единиц техники.

С 25 декабря по 10 января подразделения МЧС России переведены в режим повышенной готовности.