Билеты в плацкарт на поезда отправлением с 22 по 25 февраля можно оформить со скидкой 30%
25.01.2018, 22:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Пассажиры поездов дальнего следования формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") с 24 по 28 января 2018 года могут оформить билеты в плацкартные вагоны со скидкой 30%. Акция приурочена ко Дню защитника Отечества 23 февраля. Купить билеты в плацкартные вагоны с 30% скидкой можно будет на все верхние полки, а также на нижние и верхние места, расположенные в конце плацкартных вагонов (с 33 по 37).
Отметим, что в праздничной акции участвуют все поезда дальнего следования, курсирующие во внутригосударственном сообщении с 22 по 25 февраля включительно, кроме фирменного поезда №145/146 сообщением Москва – Назрань. Продажа билетов со скидкой открыта. Оформить проездной документ можно в кассах железнодорожных вокзалов и агентств, а также онлайн на официальном сайте ОАО "РЖД" и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам". Количество билетов по акции ограничено.
Скидки при оформлении проездных документов не суммируются. Условия акции не распространяются на покупку билетов по детскому тарифу и тарифу для организованных групп пассажиров. Подробная информация об акции и других специальных предложениях опубликована на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" - вкладка "Акции (специальные тарифы)".
Отметим, что в праздничной акции участвуют все поезда дальнего следования, курсирующие во внутригосударственном сообщении с 22 по 25 февраля включительно, кроме фирменного поезда №145/146 сообщением Москва – Назрань. Продажа билетов со скидкой открыта. Оформить проездной документ можно в кассах железнодорожных вокзалов и агентств, а также онлайн на официальном сайте ОАО "РЖД" и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам". Количество билетов по акции ограничено.
Скидки при оформлении проездных документов не суммируются. Условия акции не распространяются на покупку билетов по детскому тарифу и тарифу для организованных групп пассажиров. Подробная информация об акции и других специальных предложениях опубликована на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" - вкладка "Акции (специальные тарифы)".
Источник: РЖД