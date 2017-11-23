ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Петербургские судебные приставы добились выплаты зарплаты в пользу бывшего работника компании, занимающейся перевозкой грузов, наложив запрет регистрационных действии в отношении транспорта должника.

К судебным приставам Адмиралтейского районного отдела УФССП России по Санкт-Петербургу обратился петербуржец, которому по решению Октябрьского районного суда ООО "Петрострой-Техника" должно было выплатить долг по заработной плате в размере 204 тысяч рублей. Мужчина не получил заработанных денег после увольнения с работы. Добившись справедливости в суде, он предъявил исполнительный лист о взыскании задолженности судебным приставам.

Представители исполнительной власти проверили имущественное положение должника и установили, что на балансе организации имеются автотранспортные средства, на которые впоследствии был наложен запрет регистрационных действий. Вскоре руководство компании приняло решение выплатить денежные средства бывшему сотруднику.

Отметим, всего с начала 2017 года судебные приставы Санкт-Петербурга вернули взыскателям почти 227,5 миллионов рублей задолженности по заработной плате.