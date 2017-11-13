Более 100 млрд рублей выделят в 2018 году на поддержку бюджетов субъектов РФ – Жуков
13.11.2017, 21:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На заседании Трёхсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений приняты решения о распределении дотаций на поддержку сбалансированности бюджетов субъектов РФ, а также определены правила распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета регионам на реализацию социально значимых направлений. Об этом заявил первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков по итогам заседания Трёхсторонней комиссии.
"Приняты очень важные решения. К примеру, распределены более 100 млрд рублей дотаций на поддержку сбалансированности бюджетов субъектов РФ. В первую очередь они пойдут на выполнение обязательств государства по повышению заработной платы бюджетников в рамках указов Президента", - отметил первый зампред Госдумы.
Жуков пояснил, что далеко не все регионы могут выполнить задачу повышения заработной платы бюджетников самостоятельно – они нуждаются в поддержке. "Поэтому из 100 млрд рублей порядка 50 млрд будет направлено на поддержку бюджетов субъектов Федерации в части выплаты заработной платы. Вторая часть, тоже около 50 млрд рублей, по определённой методике идёт в целом всем субъектам Федерации, у которых бюджеты не сбалансированы, на финансирование дефицитов бюджетов", - сообщил парламентарий.
Кроме того, 53 млрд рублей распределено на бюджетные кредиты. Жуков напомнил, что уже принято решение о реструктуризации бюджетных кредитов, в соответствии с поручением Президента РФ. "Те, кто больше всего нуждается, у кого самая большая величина долга и особенно те, у кого много коммерческих кредитов, которые требуют большого объёма финансирования и выплаты по процентам, между ними распределено 53 млрд рублей на этот год", - подчеркнул Жуков и добавил, что "субъектам Федерации также будет выделено ещё 20 млрд рублей на сбалансированность бюджетов и на финансирование коммерческой задолженности".
"Впервые, пожалуй, за время рассмотрения бюджетов уже ко второму чтению будут распределены все 70 различных субсидий, которые предоставляются на разные цели субъектам Федерации. Например, сегодня определены правила распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета регионам на формирование современной городской среды. По предложению "Единой России" было выделено 25 млрд рублей в 2018, и столько же в 2019 и в 2020 годах на приведение в порядок дворов в городах. Они распределены между регионами. Также распределены 25 млрд рублей на каждый год трёхлетки на строительство школ в регионах для того, чтобы уйти от второй смены. Это позволит регионам ввести как минимум по две крупные школы, естественно, на условиях софинансирования", - подчеркнул парламентарий.
В целом на заседании Трёхсторонней комиссии "было распределено порядка 15-17 таких крупных субсидий: на поддержку детско-юношеских спортивных школ, на жилищное строительство, обеспечение занятости, компенсацию гражданам оплаты взносов на капитальный ремонт домов, - то есть наиболее социально значимые цели".
Ко второму чтению федерального бюджета будет осуществлено практически полное распределение финансовой помощи регионам. "То есть, формируя свой бюджет, каждый субъект Федерации будет знать точно, сколько денег он получит из федерального бюджета. Раньше об этом регионы узнавали только в течение года, когда Правительство осуществляло это распределение", - подчеркнул Жуков.
"Приняты очень важные решения. К примеру, распределены более 100 млрд рублей дотаций на поддержку сбалансированности бюджетов субъектов РФ. В первую очередь они пойдут на выполнение обязательств государства по повышению заработной платы бюджетников в рамках указов Президента", - отметил первый зампред Госдумы.
Жуков пояснил, что далеко не все регионы могут выполнить задачу повышения заработной платы бюджетников самостоятельно – они нуждаются в поддержке. "Поэтому из 100 млрд рублей порядка 50 млрд будет направлено на поддержку бюджетов субъектов Федерации в части выплаты заработной платы. Вторая часть, тоже около 50 млрд рублей, по определённой методике идёт в целом всем субъектам Федерации, у которых бюджеты не сбалансированы, на финансирование дефицитов бюджетов", - сообщил парламентарий.
Кроме того, 53 млрд рублей распределено на бюджетные кредиты. Жуков напомнил, что уже принято решение о реструктуризации бюджетных кредитов, в соответствии с поручением Президента РФ. "Те, кто больше всего нуждается, у кого самая большая величина долга и особенно те, у кого много коммерческих кредитов, которые требуют большого объёма финансирования и выплаты по процентам, между ними распределено 53 млрд рублей на этот год", - подчеркнул Жуков и добавил, что "субъектам Федерации также будет выделено ещё 20 млрд рублей на сбалансированность бюджетов и на финансирование коммерческой задолженности".
"Впервые, пожалуй, за время рассмотрения бюджетов уже ко второму чтению будут распределены все 70 различных субсидий, которые предоставляются на разные цели субъектам Федерации. Например, сегодня определены правила распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета регионам на формирование современной городской среды. По предложению "Единой России" было выделено 25 млрд рублей в 2018, и столько же в 2019 и в 2020 годах на приведение в порядок дворов в городах. Они распределены между регионами. Также распределены 25 млрд рублей на каждый год трёхлетки на строительство школ в регионах для того, чтобы уйти от второй смены. Это позволит регионам ввести как минимум по две крупные школы, естественно, на условиях софинансирования", - подчеркнул парламентарий.
В целом на заседании Трёхсторонней комиссии "было распределено порядка 15-17 таких крупных субсидий: на поддержку детско-юношеских спортивных школ, на жилищное строительство, обеспечение занятости, компенсацию гражданам оплаты взносов на капитальный ремонт домов, - то есть наиболее социально значимые цели".
Ко второму чтению федерального бюджета будет осуществлено практически полное распределение финансовой помощи регионам. "То есть, формируя свой бюджет, каждый субъект Федерации будет знать точно, сколько денег он получит из федерального бюджета. Раньше об этом регионы узнавали только в течение года, когда Правительство осуществляло это распределение", - подчеркнул Жуков.
Источник: Единая Россия