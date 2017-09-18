Более 10 тысяч лифтов заменили в жилых домах Москвы
18.09.2017, 09:02
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 2015 года свыше 10 тысяч новых лифтов было установлено в многоквартирных домах столицы по программе капремонта. Подъёмники, срок эксплуатации которых превысил 25 лет, заменили более чем в двух тысячах многоэтажек. В них проживают около одного миллиона москвичей.
«Мы устанавливаем в домах современные лифты, которые по комфорту и энергоэффективности в разы превосходят оборудование, которое было прежде, — рассказал первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы Дмитрий Лифшиц. — Лифты соответствуют современным стандартам безопасности. Их поставляют крупнейшие отечественные производители».
При замене лифтов полностью обновляют все силовое оборудование, системы управления и безопасности, кабины подъёмников, содержимое лифтовой шахты, а также двери на этажах. Новые машины оснащены лебёдками с частотно-регулируемым приводом, который обеспечивает плавность движения кабины и точность её остановки на этажах. Это также позволяет сэкономить до 40 процентов электроэнергии по сравнению с нерегулируемым главным приводом старых лифтов.
Все цифры на кнопках вызова лифтов на этажах и надписи на панелях, где находятся кнопки в кабинах, продублированы шрифтом Брайля. Кроме того, новое оборудование оснащено световой индикацией местонахождения и направления движения лифта на каждом этаже, а также функцией оповещения о прибытии. Все оборудование имеет обязательные сертификаты соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011). Документ гарантирует соответствие характеристик оборудования принятым в настоящее время нормам безопасности, а также его качество и энергоэффективность.
Больше всего подъёмников заменили в жилых домах на юге (1689 лифтов) и западе Москвы (1558 лифтов). В зависимости от типа лифта и этажности здания срок ремонта составляет от 45 до 70 дней.
«Мы устанавливаем в домах современные лифты, которые по комфорту и энергоэффективности в разы превосходят оборудование, которое было прежде, — рассказал первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы Дмитрий Лифшиц. — Лифты соответствуют современным стандартам безопасности. Их поставляют крупнейшие отечественные производители».
При замене лифтов полностью обновляют все силовое оборудование, системы управления и безопасности, кабины подъёмников, содержимое лифтовой шахты, а также двери на этажах. Новые машины оснащены лебёдками с частотно-регулируемым приводом, который обеспечивает плавность движения кабины и точность её остановки на этажах. Это также позволяет сэкономить до 40 процентов электроэнергии по сравнению с нерегулируемым главным приводом старых лифтов.
Все цифры на кнопках вызова лифтов на этажах и надписи на панелях, где находятся кнопки в кабинах, продублированы шрифтом Брайля. Кроме того, новое оборудование оснащено световой индикацией местонахождения и направления движения лифта на каждом этаже, а также функцией оповещения о прибытии. Все оборудование имеет обязательные сертификаты соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011). Документ гарантирует соответствие характеристик оборудования принятым в настоящее время нормам безопасности, а также его качество и энергоэффективность.
Больше всего подъёмников заменили в жилых домах на юге (1689 лифтов) и западе Москвы (1558 лифтов). В зависимости от типа лифта и этажности здания срок ремонта составляет от 45 до 70 дней.
Источник: Мэрия Москвы