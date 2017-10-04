ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В сентябре более 115 тысяч человек прошли вакцинацию в мобильных пунктах, работающих возле станций метро, Московского центрального кольца (МЦК) и в центрах госуслуг «Мои документы». При этом возле станций метро и МЦК прививки сделали 85 тысяч горожан, что на 37 процентов больше, чем в сентябре прошлого года. А 30 тысяч прошли эту процедуру в центрах госуслуг «Мои документы». Такая возможность появилась у москвичей впервые в этом году.

По данным Департамента здравоохранения Москвы, наиболее активно горожане прививались в центрах госуслуг «Мои документы» в районах Арбат, Южное Медведково и Бабушкинский. Наиболее популярными оказались пункты у станций метро «Люблино», «Петровско-Разумовская», «Планерная», «Речной вокзал» и «Белорусская». При этом два последних пункта оказались абсолютными рекордсменами: за месяц работы там сделали прививку более 10 тысяч человек.

«За первый месяц прививочной кампании в медицинских организациях Департамента здравоохранения города Москвы прививки от гриппа сделали почти 1,7 миллиона человек, включая более 438 тысяч детей, — рассказал руководитель ведомства Алексей Хрипун. — Эффективно работают мобильные прививочные пункты возле станций метро. Они очень удобны для тех, кто в силу занятости или графика работы не находит времени посетить прививочные пункты в поликлиниках. Акция повышает доступность прививок от гриппа для горожан».

По словам главы столичного Департамента здравоохранения, для работающих граждан надежная защита от гриппа особенно актуальна. Каждый привитый человек уменьшает вероятность вспышки заболевания в трудовом коллективе. Поэтому в Москве продолжат использовать такую форму проведения вакцинации среди взрослого населения города.

С 4 сентября медицинские организации Департамента здравоохранения города Москвы проводят бесплатную вакцинацию от гриппа. Прививку можно сделать в поликлиниках столицы (в том числе в выходные дни). Всего в городе открыто 442 прививочных кабинета. Рядом с 24 станциями метро и двумя станциями Московского центрального кольца работают мобильные бригады по вакцинации.