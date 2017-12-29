ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 7415 договоров безвозмездного пользования земельным участком заключили с гражданами уполномоченные органы Приморья. В настоящее время край лидирует среди всех регионов Дальнего Востока по числу выданных гектаров.

Как сообщили в департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края, всего обладателями собственного участка земли на Дальнем Востоке в рамках закона об одном гектаре стали уже более 42,9 тысячи жителей России.

«Свыше 17% от всех выданных в ДФО участков приходится на Приморский край, это 7415 заключённых договоров. Ещё 2343 договора направлены заявителям на подписание, ждём, когда они к нам вернутся, чтобы направить документы на регистрацию в Росреестр и окончательно выдать их людям на руки», – отметили в департаменте.

Напомним, с 1 февраля 2017 года согласно инициированному Президентом России Владимиром Путиным закону каждый россиянин может взять себе бесплатный гектар на Дальнем Востоке. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года – задекларировать его освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

По словам главы государства, программа уже доказывает свою значимость: «Люди, получив землю, не только начинают свое дело, но и, объединяясь, впервые за десятилетия основывают на Дальнем Востоке новые поселения». Владимир Путин дал Правительству РФ и регионам поручение оказывать им финансовую помощь, содействовать в создании коммунальной инфраструктуры.