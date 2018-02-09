Более 1,7 тысячи автомобилей Mazda6 попали под отзыв в России
09.02.2018, 18:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания "Мазда Мотор Рус" объявила об отзыве 1758 автомобилей Mazda6, реализованных c 2012-го по 2015 год. Причиной отзыва автомобилей Mazda6, оснащённых стояночным тормозом с механическим тросовым приводом, является возможная ненадлежащая герметичность защитного чехла заднего тормозного суппорта, особенно при низкой температуре окружающего воздуха, в суппорт может попасть вода, сообщает пресс-служба Росстандарта. Возможно образование коррозии, что вызовет повышенное сопротивление при перемещении вала привода стояночного тормоза. Вероятно заедание корродирующего вала в корпусе суппорта, что может привести к подклиниванию тормозных механизмов во время движения и к снижению тормозного усилия стояночного тормоза.
На автомобилях Mazda6 будет проведена проверка валов привода стояночного тормоза в левом и правом задних тормозных суппортах. В случае выявления следов коррозии на валу привода сборочный узел тормозного суппорта будет заменён модифицированным. При отсутствии следов коррозии на валу привода будет произведена замена защитного чехла на модифицированный.
Уполномоченные представители изготовителя "Мазда Мотор РУС" проинформируют владельцев автомобилей Mazda 6, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
На автомобилях Mazda6 будет проведена проверка валов привода стояночного тормоза в левом и правом задних тормозных суппортах. В случае выявления следов коррозии на валу привода сборочный узел тормозного суппорта будет заменён модифицированным. При отсутствии следов коррозии на валу привода будет произведена замена защитного чехла на модифицированный.
Уполномоченные представители изготовителя "Мазда Мотор РУС" проинформируют владельцев автомобилей Mazda 6, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Источник: Автостат