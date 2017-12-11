Более 1 млрд долларов вложит "ЛУКОЙЛ" в Нижегородскую область
11.12.2017, 18:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Об этом глава Нижегородской области Глеб Никитин договорился с президентом ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" Вагитом Алекперовым на встрече, где было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Нижегородской области и ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" до 2022 года.
Более 1 млрд долларов инвестирует "ЛУКОЙЛ" в развитие проекта в Нижегородской области. Об этом глава Нижегородской области Глеб Никитин договорился с президентом ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" Вагитом Алекперовым на встрече, где было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Нижегородской области и ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" до 2022 года.
"Компания приняла решение о новом инвестиционном цикле, инвестиции в глубокую переработку составят более 1 млрд долларов, - сообщил президент ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов. В частности, ПАО "ЛУКОЙЛ" приняло окончательное инвестиционное решение о строительстве комплекса замедленного коксования на Нижегородском НПЗ Компании. Согласно расчётам, запланированное на 2021 год начало эксплуатации комплекса обеспечит создание в регионе новых высокотехнологичных рабочих мест.
По словам главы региона Глеба Никитина, правительство области будет оказывать "помощь в осуществлении инвестиций и хозяйственной деятельности компании". По мнению Вагита Алекперова, такая поддержка необходима, поскольку "социальная сфера Кстова должна быть готова к столь масштабным инвестициям и приёму тысячных отрядов строителей". "Соглашение формализует исторически сложившиеся отношения правительства Нижегородской области и копании "ЛУКОЙЛ", - рассказал Вагит Алекперов. - Мы расширяем заправочную сеть. Строятся новые дороги, мы, конечно, хотели бы присутствовать на этих дорогах. Компания также будет активно участвовать в развитии социальной инфраструктуры Кстова, благотворительных акциях, поддержке спорта и культуры".
Кроме того, соглашение предполагает поставки импортозамещающей продукции для нужд ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" нижегородскими предприятиями. "С 1 января начинается инвестиционный цикл, мы уже размещаем заказы на оборудование длительного изготовления", - отметил Вагит Алекперов. По словам Глеба Никитина, "один из важных пунктов документа - активное привлечение нижегородских предприятий, которые могут обеспечить поставки для компании "ЛУКОЙЛ". Это нефтепромысловое оборудование, продукция машино- и судостроения, химической промышленности. Также соглашение предполагает научно-техническое обеспечение новых конструкторских разработок и технологий для "ЛУКОЙЛа".
Стороны также будут взаимодействовать в обеспечении экологической безопасности в регионе, развитии проектов защиты окружающей среды.
Напомним, по данным Росстата, по итогам января - сентября 2017 года прирост промышленного производства в Нижегородской области составил 5,5%. Данный показатель почти в 2 раза превысил среднероссийский уровень (+2,8%).
Более 1 млрд долларов инвестирует "ЛУКОЙЛ" в развитие проекта в Нижегородской области. Об этом глава Нижегородской области Глеб Никитин договорился с президентом ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" Вагитом Алекперовым на встрече, где было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Нижегородской области и ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" до 2022 года.
"Компания приняла решение о новом инвестиционном цикле, инвестиции в глубокую переработку составят более 1 млрд долларов, - сообщил президент ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов. В частности, ПАО "ЛУКОЙЛ" приняло окончательное инвестиционное решение о строительстве комплекса замедленного коксования на Нижегородском НПЗ Компании. Согласно расчётам, запланированное на 2021 год начало эксплуатации комплекса обеспечит создание в регионе новых высокотехнологичных рабочих мест.
По словам главы региона Глеба Никитина, правительство области будет оказывать "помощь в осуществлении инвестиций и хозяйственной деятельности компании". По мнению Вагита Алекперова, такая поддержка необходима, поскольку "социальная сфера Кстова должна быть готова к столь масштабным инвестициям и приёму тысячных отрядов строителей". "Соглашение формализует исторически сложившиеся отношения правительства Нижегородской области и копании "ЛУКОЙЛ", - рассказал Вагит Алекперов. - Мы расширяем заправочную сеть. Строятся новые дороги, мы, конечно, хотели бы присутствовать на этих дорогах. Компания также будет активно участвовать в развитии социальной инфраструктуры Кстова, благотворительных акциях, поддержке спорта и культуры".
Кроме того, соглашение предполагает поставки импортозамещающей продукции для нужд ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" нижегородскими предприятиями. "С 1 января начинается инвестиционный цикл, мы уже размещаем заказы на оборудование длительного изготовления", - отметил Вагит Алекперов. По словам Глеба Никитина, "один из важных пунктов документа - активное привлечение нижегородских предприятий, которые могут обеспечить поставки для компании "ЛУКОЙЛ". Это нефтепромысловое оборудование, продукция машино- и судостроения, химической промышленности. Также соглашение предполагает научно-техническое обеспечение новых конструкторских разработок и технологий для "ЛУКОЙЛа".
Стороны также будут взаимодействовать в обеспечении экологической безопасности в регионе, развитии проектов защиты окружающей среды.
Напомним, по данным Росстата, по итогам января - сентября 2017 года прирост промышленного производства в Нижегородской области составил 5,5%. Данный показатель почти в 2 раза превысил среднероссийский уровень (+2,8%).
Источник: Правительство Нижегородской области