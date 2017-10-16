ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Автобусами коммерческих перевозчиков, работающих по госконтракту, в Москве воспользовались более 200 миллионов раз с начала этого года. В рабочие дни на них ездит в среднем один миллион человек.

«Более трети от общего числа пассажиров имеют право льготного проезда. Столичные пенсионеры, члены многодетных семей, студенты, школьники могут пользоваться льготами на любых маршрутах вне зависимости от перевозчика», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

В настоящее время восемь коммерческих перевозчиков обслуживают 211 московских маршрутов. В государственных контрактах, которые транспортные компании заключили с городом, прописаны требования к безопасности пассажиров.

К примеру, двигаться частные автобусы могут со скоростью не более 60 километров в час и исключительно по маршруту. Посадку и высадку пассажиров водители обязаны производить только на оборудованных остановках. Кроме того, в салонах автобусов должны поддерживать чистоту и порядок. За соблюдением перевозчиком расписания следят в режиме онлайн с помощью системы ГЛОНАСС. Она установлена в каждом коммерческом автобусе.