ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В прошлом году в Китай было отгружено 202 тонны приморского мороженого.

«Из них более 155 тонн – продукция Арсеньевского молочного комбината и 45 тонн Владивостокской фабрики мороженого», – сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья.

Вице-губернатор Валентин Дубинин подчеркнул, что субсидии на развитие молочного животноводства в Приморье по сравнению с прошлым годом увеличены почти в два раза.

«В этом году на увеличение продуктивности коров и поддержку племенного животноводства из краевого бюджета будет направлено около 290 миллионов рублей», – отметил заместитель главы региона.

Ранее врио Губернатора края Андрей Тарасенко заявил, что крупные предприятия должны быть социально ориентированными и помогать начинающим фермерам.

«Нужно заключить договоры с крестьянами, отдавать им телят. Они их вырастят и будут сдавать молоко переработчикам по выгодной цене», – обозначил задачу глава Приморья.

В своём ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в стране создана гибкая система поддержки сельхозпроизводителей, и сегодня агропромышленный комплекс – это успешная отрасль, которая кормит страну и завоевывает международные рынки.