ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам 2017 года турпоток из КНР стал самым массовым в общем объёме иностранных туристских потоков в Приморский край: за 12 месяцев регион принял около 420 тысяч гостей из Поднебесной. Более половины из них прибыли в Приморье в рамках безвизовых групповых обменов.

Как рассказали в краевом департаменте туризма, с января по декабрь прошлого года по соглашению, заключённому между Правительствами России и Китая о безвизовых групповых туристских поездках, в Приморье побывали почти 213 тысяч китайских граждан.

«Это примерно на 10% выше, чем в 2016 году. Если же говорить о доле данного показателя в общем объёме годового турпотока из Китая, то он составил примерно 50%», – отметил директор департамента Константин Шестаков.

Эксперт добавил, что в данный момент подведены итоги посещаемости региона китайскими туристами в январе 2018 года. Благодаря действию Межправительственного соглашения познакомиться с достопримечательностями Приморья уже в этом году смогли более 4 тысяч гостей. По отношению к аналогичному периоду прошлого года прирост составил более 70%.

Отметим, Межправительственное соглашение о безвизовых групповых туристских обменах было заключено российской и китайской сторонами в 2000 году. В настоящий момент на данном направлении в Приморье работают 52 уполномоченных компании, которые обеспечивают прием и организацию отдыха путешественников.

По словам Константина Шестакова, контроль за деятельностью этих организаций осуществляет межведомственная комиссия, куда помимо сотрудников департамента туризма входят представители территориального Управления МВД России, Роспотребнадзора и других структур.

«Чтобы не допускать нарушений законодательства, мы регулярно проводим мониторинг деятельности уполномоченных компаний: выезжаем в места расселения, проверяем наличие российского гида в группах, следим за качеством предоставления услуг», – сообщил он.

За любое нарушение принципов реализации соглашения компания может быть исключена из списка уполномоченных организаций. Учитывая высокую экономическую эффективность работы на китайском выездном направлении, эта мера является хорошим сдерживающим фактором для недобросовестных компаний.

По мнению Константина Шестакова, проведение такого мониторинга очень важно для края, ведь туристская отрасль – это лицо региона и залог его успешного позиционирования на зарубежных туристских рынках.