ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, в крае ранними зерновыми культурами засеяно почти 3,8 тысяч гектаров.

«Из них – 2358 гектаров пшеницы, 886 гектаров ячменя и 538 гектаров овса», – отметили в ведомстве.

Также аграрии приступили к севу однолетних трав.

«На сегодняшний день однолетними травами засеяно 634 гектара в Ханкайском районе и Артеме», – добавили специалисты.

Весенне-полевые работы активно ведутся в Октябрьском, Хорольском, Ханкайском, Михайловском, Пограничном, Партизанском районах, а также в Уссурийске и Артеме.

Напомним, ранее вице-губернатор Валентин Дубинин заявил, что в 2018 году планируется засеять до 495 тысяч гектаров пашни.

«И здесь особенно важна наша поддержка. Всего из федерального и краевого бюджетов приморским аграриям в 2018 году будет направлено порядка 2,8 миллиарда рублей. Увеличены субсидии на техническую модернизацию, развитие молочного животноводства, крестьянско-фермерских хозяйств, производство тепличных овощей», – подчеркнул заместитель главы региона.

Отметим, врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко обозначил сельское хозяйство одним из стратегических направлений развития экономики региона. В совместных планах власти и бизнеса – к 2020 году обеспечить внутренний рынок основными продуктами собственного производства и поставить сельхозпродукцию на экспорт.