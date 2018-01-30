Более 3 млн руб. направят на поддержку аграриев Новосибирской области в 2018 году
30.01.2018, 13:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Как отметил Василий Пронькин, государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей Новосибирской области из регионального бюджета планируется в 2018 году в объеме 1,8 млрд рублей, из федерального – 1,4 млрд рублей. В 2018 году количество получателей государственной поддержки по пяти основным направлениям составит 2,3 тысячи (на уровне прошлого года).
Врио министра пояснил, что средства будут направлены на поддержку растениеводства (субсидии на 1 га посевных площадей), молочного скотоводства (повышение продуктивности молочного КРС, субсидия на 1 кг товарного молока), инвестиционного кредитования в АПК (субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам), развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, а также на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития АПК («единая субсидия»).
Кроме того, для поддержки аграриев министерство сельского хозяйства Новосибирской области приступило к разработке предложений по заключению соглашений с основными поставщиками горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений для сельхозпроизводителей региона. Соответствующую задачу накануне поставил временно исполняющий обязанности Губернатора Новосибирской области Андрей Травников.
Василий Пронькин подчеркнул: «Безответственное расходование сельхозпроизводителями бюджетных средств недопустимо. Поэтому министерство сельского хозяйство региона ведет сотрудничество с Контрольно-счетной палатой Новосибирской области. Поступившие по итогам предоставления субсидий в 2017 году замечания будут устранены. Мы будем искать новые пути взаимодействия с сельхозпроизводителями в данном вопросе». Врио министра также отметил значимость предложения Законодательного Собрания Новосибирской области о внесении изменений в областной закон о господдержке и необходимость минсельхоза активизировать работу с АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» по привлечению инвестиций в сельское хозяйство.
Врио министра пояснил, что средства будут направлены на поддержку растениеводства (субсидии на 1 га посевных площадей), молочного скотоводства (повышение продуктивности молочного КРС, субсидия на 1 кг товарного молока), инвестиционного кредитования в АПК (субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам), развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, а также на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития АПК («единая субсидия»).
Кроме того, для поддержки аграриев министерство сельского хозяйства Новосибирской области приступило к разработке предложений по заключению соглашений с основными поставщиками горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений для сельхозпроизводителей региона. Соответствующую задачу накануне поставил временно исполняющий обязанности Губернатора Новосибирской области Андрей Травников.
Василий Пронькин подчеркнул: «Безответственное расходование сельхозпроизводителями бюджетных средств недопустимо. Поэтому министерство сельского хозяйство региона ведет сотрудничество с Контрольно-счетной палатой Новосибирской области. Поступившие по итогам предоставления субсидий в 2017 году замечания будут устранены. Мы будем искать новые пути взаимодействия с сельхозпроизводителями в данном вопросе». Врио министра также отметил значимость предложения Законодательного Собрания Новосибирской области о внесении изменений в областной закон о господдержке и необходимость минсельхоза активизировать работу с АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» по привлечению инвестиций в сельское хозяйство.
Источник: http://www.nso.ru