Более 400 жителей Ульяновской области заключили государственный социальный контракт в 2017 году
02.01.2018, 16:06
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В наступившем году работа в этом направлении будет продолжена.
Напомним, оказание адресной помощи жителям региона является одной из актуальных задач, обозначенных Губернатором Сергеем Морозовым.
"Подобный контракт - это своего рода стартовый капитал для любой семьи, которой необходима государственная поддержка. Он может помочь в развитии семейного бизнеса, либо личного подсобного хозяйства. Со своей стороны мы проводим объективную оценку материального положения семьи, которая обращается в территориальные органы социальной защиты населения, и помогаем выйти из трудной жизненной ситуации, которая, как правило, сопряжена с инвалидностью, болезнью, финансовыми трудностями, безработицей и другими обстоятельствами", - прокомментировал заместитель Министра здравоохранения, семьи и социального благополучия региона Андрей Баранов.
Напомним, социальный контракт заключается между гражданином и государством. Денежные средства, полученные по контракту, можно направить на улучшение жилищных условий, получение ребёнком образования или платных медицинских услуг, услуг по отдыху и оздоровлению, а также на развитие личного подсобного хозяйства. Так, в 2017 году был заключено 406 подобных контрактов, из которых 352 - на развитие подсобного хозяйства, семь - на открытие собственного дела. Кроме того, часть контрактов была направлена на подготовку к отопительному сезону жителей Ульяновской области.
По данным специалистов профильного ведомства, количество подобных соглашений увеличилось на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом больше всего было заключено в Карсунском, Кузоватовском и Сурском районах.
Напомним, оказание адресной помощи жителям региона является одной из актуальных задач, обозначенных Губернатором Сергеем Морозовым.
"Подобный контракт - это своего рода стартовый капитал для любой семьи, которой необходима государственная поддержка. Он может помочь в развитии семейного бизнеса, либо личного подсобного хозяйства. Со своей стороны мы проводим объективную оценку материального положения семьи, которая обращается в территориальные органы социальной защиты населения, и помогаем выйти из трудной жизненной ситуации, которая, как правило, сопряжена с инвалидностью, болезнью, финансовыми трудностями, безработицей и другими обстоятельствами", - прокомментировал заместитель Министра здравоохранения, семьи и социального благополучия региона Андрей Баранов.
Напомним, социальный контракт заключается между гражданином и государством. Денежные средства, полученные по контракту, можно направить на улучшение жилищных условий, получение ребёнком образования или платных медицинских услуг, услуг по отдыху и оздоровлению, а также на развитие личного подсобного хозяйства. Так, в 2017 году был заключено 406 подобных контрактов, из которых 352 - на развитие подсобного хозяйства, семь - на открытие собственного дела. Кроме того, часть контрактов была направлена на подготовку к отопительному сезону жителей Ульяновской области.
По данным специалистов профильного ведомства, количество подобных соглашений увеличилось на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом больше всего было заключено в Карсунском, Кузоватовском и Сурском районах.
Источник: Правительство Ульяновской области