Более 50% российских автовладельцев выбирают автомобиль, опираясь на отзывы в Интернете
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Исследователи провели онлайн-опрос, в котором приняло участие более 2000 респондентов (российские владельцы автомобилей 2011 – 2016 годов выпуска, купленных новыми), затронувший тему выбора автомобиля в сети Интернет. В ходе опроса автолюбители отмечали источники информации в сети Интернет, которые являются для них значимыми при выборе автомобиля (можно было указывать несколько вариантов ответа).
По результатам проведённого опроса выяснилось, что самым популярным является вариант "Отзывы владельцев в Интернете", который указало 56,5% респондентов. Также 44,2% опрошенных отметили, что посещают сайты дилеров, а еще 36,8% – сайты автопроизводителей. Полезными, по мнению участников опроса, являются и сайты автомобильных изданий (31,6%) и видео тест-драйвов (30,6%).