ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Исследователи провели онлайн-опрос, в котором приняло участие более 2000 респондентов (российские владельцы автомобилей 2011 – 2016 годов выпуска, купленных новыми), затронувший тему выбора автомобиля в сети Интернет. В ходе опроса автолюбители отмечали источники информации в сети Интернет, которые являются для них значимыми при выборе автомобиля (можно было указывать несколько вариантов ответа).