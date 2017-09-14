ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Пострадавшим от августовского наводнения приморцам уже выплачено около почти 707 миллионов рублей. Об этом заявил Губернатор Приморского края во время записи передачи «Блиц. Владимир Миклушевский» на телеканале ГТРК «Владивосток» в среду, 13 сентября.

Отвечая на вопрос ведущей об итогах встречи Губернатора с Президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась «на полях» третьего Восточного экономического форума 7 сентября, Владимир Миклушевский подчеркнул – обсуждение коснулось хода ликвидации последствий ЧС в Приморье.

«Президент позвонил 8 августа, сразу после тайфуна, и поинтересовался, какая помощь нужна. Я рассказал ему о том, какие силы и средства задействованы для ликвидации последствий ЧС. И он мне в телефонном разговоре поручил на нашей очной встрече ему доложить о результатах проделанной работы. Поэтому с этого я и начал свой доклад на ВЭФ», – обозначил руководитель Приморья.

Владимир Миклушевскийподробно проинформировал главу государства о том, как в крае проходит ликвидация последствий паводка, отметив, что пострадавшим от наводнения приморцам было выплачено уже почти 707 миллионов рублей в виде материальной помощи.

«Это и федеральные, и краевые деньги. Также мы практически закончили восстановление дорог, кроме приведения их в нормативное состояние, сделаем чуть позже. Я Президента попросил выделить нам средства как раз на эти цели – без малого 800 миллионов рублей. Средства большие, и краевому бюджету без федеральной поддержки трудно справиться. Ну и 158 миллионов рублей – те потери, которые понесли приморские сельхозтоваропроизводители. Владимир Владимирович поддержал эти предложения, наложил соответствующую резолюцию, работа ведется», – заявил Губернатор.

Отметим, денежные выплаты за ущерб, нанесенный стихией, получили более 17 тысяч человек – жители Михайловского, Надеждинского, Октябрьского, Пограничного, Хасанского районов и Уссурийского городского округа. Из средств краевого бюджета на эти цели было перечислено более 143 миллионов рублей. Еще два транша общей суммой 654 миллиона рублей направило Правительство РФ.