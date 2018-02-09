ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В праздничные дни февраля дополнительно назначено 35 рейсов поездов, в марте - 47 по наиболее востребованным направлениям, таким как Казань, Киров, Кострома, Ярославль, Воронеж, Белгород, Старый Оскол, Саранск, Чебоксары, Ижевск, Тамбов, Саратов, Ульяновск, Уфа, Пенза, Нижний Новгород, Самара, Адлер и др.

Кроме того, предусмотрены дополнительные рейсы между Москвой Брянском, Новозыбковым, Курском и Смоленском.

В случае высокого спроса на билеты будет приниматься решение об увеличении количества дополнительных поездов либо включении дополнительных вагонов в уже назначенные составы.

Билеты на дополнительные поезда можно приобрести в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Напоминаем пассажирам, что с 10 декабря 2017 года оформить билеты на все поезда дальнего следования и прицепные вагоны, курсирующие во внутригосударственном сообщении, можно за 90 суток до даты отправления поезда, что позволяет заранее планировать свою поездку, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.