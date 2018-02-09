Более 80 дополнительных рейсов совершат поезда дальнего следования с московских вокзалов в праздничные дни февраля и марта
09.02.2018, 13:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В праздничные дни февраля дополнительно назначено 35 рейсов поездов, в марте - 47 по наиболее востребованным направлениям, таким как Казань, Киров, Кострома, Ярославль, Воронеж, Белгород, Старый Оскол, Саранск, Чебоксары, Ижевск, Тамбов, Саратов, Ульяновск, Уфа, Пенза, Нижний Новгород, Самара, Адлер и др.
Кроме того, предусмотрены дополнительные рейсы между Москвой Брянском, Новозыбковым, Курском и Смоленском.
В случае высокого спроса на билеты будет приниматься решение об увеличении количества дополнительных поездов либо включении дополнительных вагонов в уже назначенные составы.
Билеты на дополнительные поезда можно приобрести в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".
Напоминаем пассажирам, что с 10 декабря 2017 года оформить билеты на все поезда дальнего следования и прицепные вагоны, курсирующие во внутригосударственном сообщении, можно за 90 суток до даты отправления поезда, что позволяет заранее планировать свою поездку, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.
Кроме того, предусмотрены дополнительные рейсы между Москвой Брянском, Новозыбковым, Курском и Смоленском.
В случае высокого спроса на билеты будет приниматься решение об увеличении количества дополнительных поездов либо включении дополнительных вагонов в уже назначенные составы.
Билеты на дополнительные поезда можно приобрести в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".
Напоминаем пассажирам, что с 10 декабря 2017 года оформить билеты на все поезда дальнего следования и прицепные вагоны, курсирующие во внутригосударственном сообщении, можно за 90 суток до даты отправления поезда, что позволяет заранее планировать свою поездку, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.
Источник: РЖД