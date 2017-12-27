Более 9,5 тыс. проверок провело Минэкологии с начала года в Подмосковье
27.12.2017, 21:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Около 9,5 тысячи проверок соблюдения природоохранного законодательства провело региональное Минэкологии с начала года в Подмосковье, количество надзорных мероприятий возросло более чем на четверть, сообщает пресс-служба ведомства.
Как уточняется в сообщении, в Минэкологии подвели первые итоги надзорной деятельности за 2017 год.
"За год инспекторы эконадзора провели 9510 проверок соблюдения природоохранного законодательства. По сравнению с началом года, количество проверок увеличилось более чем на 25 процентов", – приводятся слова министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана в пресс-релизе.
Среди наиболее значимых мероприятий министр назвал закрытие четырёх полигонов ТКО (при этом началась рекультивация также четырёх полигонов, в том числе и "Кучино" в Балашихе), прекращение нелегального сброса отходов в карьер ЗИЛ и начало его рекультивации в Дзержинском, приостановку деятельности нескольких асфальтобетонных заводов в Подольске, прекращение незаконного размещения отходов на больших свалках в Химках, у посёлка Икша в Дмитровском районе, в районе деревень Большое Снопово и Смирновка-2 (Солнечногорский), остановку незаконной добычи полезных ископаемых в Дмитровском, Сергиево-Посадском, Солнечногорском, Клину и других муниципалитетах, ликвидацию более 400 незаконных свалок во всех районах Подмосковья и ряд других мероприятий, говорится в материале.
По данным пресс-службы, с начала года Минэкологии выявило 2318 фактов нарушений природоохранного законодательства и оштрафовало виновников на общую сумму более 160 миллионов рублей. Пресечены 447 нарушений правил обращения с отходами, 167 случаев незаконной недродобычи и 425 фактов незаконного сброса сточных вод.
"У нас нет самоцели просто выявить нарушение и наказать виновника. Задача-максимум – остановить систематические нарушения навсегда и компенсировать ущерб, нанесённый окружающей среде. Плоды этой работы жители Подмосковья могут увидеть собственными глазами: рекультивируются нарушенные земли, активно внедряется раздельный сбор мусора, ликвидируются источники сброса загрязнённых стоков в водные объекты, и так далее. Хочу поблагодарить неравнодушных жителей региона, экологических активистов, общественных инспекторов минэкологии за неоценимую помощь в выявлении нарушений природоохранного законодательства", – отметил Александр Коган.
Как уточняется в сообщении, в Минэкологии подвели первые итоги надзорной деятельности за 2017 год.
"За год инспекторы эконадзора провели 9510 проверок соблюдения природоохранного законодательства. По сравнению с началом года, количество проверок увеличилось более чем на 25 процентов", – приводятся слова министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана в пресс-релизе.
Среди наиболее значимых мероприятий министр назвал закрытие четырёх полигонов ТКО (при этом началась рекультивация также четырёх полигонов, в том числе и "Кучино" в Балашихе), прекращение нелегального сброса отходов в карьер ЗИЛ и начало его рекультивации в Дзержинском, приостановку деятельности нескольких асфальтобетонных заводов в Подольске, прекращение незаконного размещения отходов на больших свалках в Химках, у посёлка Икша в Дмитровском районе, в районе деревень Большое Снопово и Смирновка-2 (Солнечногорский), остановку незаконной добычи полезных ископаемых в Дмитровском, Сергиево-Посадском, Солнечногорском, Клину и других муниципалитетах, ликвидацию более 400 незаконных свалок во всех районах Подмосковья и ряд других мероприятий, говорится в материале.
По данным пресс-службы, с начала года Минэкологии выявило 2318 фактов нарушений природоохранного законодательства и оштрафовало виновников на общую сумму более 160 миллионов рублей. Пресечены 447 нарушений правил обращения с отходами, 167 случаев незаконной недродобычи и 425 фактов незаконного сброса сточных вод.
"У нас нет самоцели просто выявить нарушение и наказать виновника. Задача-максимум – остановить систематические нарушения навсегда и компенсировать ущерб, нанесённый окружающей среде. Плоды этой работы жители Подмосковья могут увидеть собственными глазами: рекультивируются нарушенные земли, активно внедряется раздельный сбор мусора, ликвидируются источники сброса загрязнённых стоков в водные объекты, и так далее. Хочу поблагодарить неравнодушных жителей региона, экологических активистов, общественных инспекторов минэкологии за неоценимую помощь в выявлении нарушений природоохранного законодательства", – отметил Александр Коган.
Источник: Правительство Московской области