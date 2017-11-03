ОРЕАНДА-НОВОСТИ На Садовом кольце начались работы по озеленению улиц, там планируют высадить более двух тысяч деревьев. Первые из них, липы сорта паллида, уже высадили на Смоленском бульваре. Всего на нем высадят более 200 деревьев, в том числе липы, остролистные клены и декоративные яблони. Озеленение Садового кольца планируют закончить в декабре.



На время высадки растений не будут перекрывать движение транспорта, однако возможны временные ограничения на крайних полосах дорог с 23:00 до 06:00 в зависимости от участка высадки деревьев на каждой из улиц. Это необходимо для подъезда крытых фур, которые доставляют деревья в Москву из питомников, и другой техники.



Как рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства города Москвы, в этом году на Садовом кольце завершается создание «зеленого пояса», начавшееся в 2016-м. Улицы украсят яблони, напоминающие о том, что когда-то здесь росли сады. Кроме того, там высадят клены и рябины, вязы, березы, липы, сирень, иргу и черемуху. Деревья отделят пешеходные территории от дорог, защитят от пыли и уличного шума.



На благоустроенных территориях высаживают крупномерные деревья высотой от двух до семи метров. Это здоровые, крепкие растения, возраст которых составляет от 15 до 35 лет. Их выращивают в специализированных питомниках, все деревья приспособлены к российскому климату и сложным условиям крупного города. Растения высаживают поздней осенью даже при минусовой температуре — именно в это время деревья входят в состояние покоя и лучше приживаются на новом месте. А вот кустарники плохо переносят высадку в холодное время года, поэтому их будут сажать весной. Исключение — сирень, саженцы которой лучше всего укореняются именно осенью.



Молодые деревья высаживают в подготовленные заранее посадочные ямы с плодородным грунтом, на дне которых уложен специальный дренажный слой из керамзита — он защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию.



С 1 ноября в Москве началось озеленение улиц, благоустроенных в этом году. Деревья высаживают на участках Тверской улицы (от Пушкинской до Триумфальной площади), на 1-й Тверской-Ямской улице (от Триумфальной площади до Васильевской улицы) и в сквере на площади Тверская Застава. Там появится 140 деревьев - лип сорта паллида и декоративных яблонь ред сентинель.