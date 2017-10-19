ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Приморский край продолжает набирать популярность у зарубежных гостей. За девять месяцев 2017 года в регионе побывали 517 тысяч путешественников из разных стран мира, что на 15% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Как сообщил директор департамента туризма края Константин Шестаков, наиболее яркую динамику по-прежнему демонстрирует туристский поток из Японии – с января по сентябрь Приморье посетили 15,4 тысячи гостей из этой страны. Прирост составил 124%. Примечательно, что количество въехавших почти в два раза превосходит итоговый показатель прошлого года – тогда край принял 8,7 тысяч японцев.

«Также впечатляющий рост наблюдается на южнокорейском направлении. В этом году мы впервые с 2013 года, когда был введён безвизовый режим между нашими странами, смогли добиться значительного роста въездного туристского потока – по итогам третьего квартала Приморье посетили чуть больше 74 тысяч жителей Республики Корея. По отношению к аналогичному периоду минувшего года прирост превысил 80%», – сообщил глава профильного ведомства.

Самым многочисленным, безусловно, остаётся въездной туристский поток из Китайской Народной Республики. По итогам девяти месяцев с регионом познакомились более 350 тысяч граждан из Поднебесной. Это на 5% больше, чем в январе-сентября 2016 года.

При этом значительную часть от общего объёма китайского турпотока составляют путешественники, пребывающие в регион в рамках Межправительственного соглашения. По состоянию на 1 октября 2017 года количество таких туристов почти достигло 185 тысяч человек. Прирост составил 10%.

Приморский край стабильно входит в тройку российских регионов-лидеров по приёму гостей в рамках реализации Соглашения между Правительством РФ и Правительством КНР о безвизовых групповых туристических поездках. По итогам прошлого года и в первом полугодии 2017 года край занял второе место после Москвы в рейтинге самых популярных у китайских туристов направлений.

В августе этого года Приморский край в рамках участия в 14-ом заседании Подкомиссии по туризму Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, прошедшем в Калининграде, предложил усовершенствовать механизм российско-китайского сотрудничества в сфере туризма.