Более полутора миллионов тонн кормов заготовили аграрии Дагестана
23.09.2017, 22:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В хозяйствах Дагестана продолжаются работы по заготовке грубых кормов. В республике уже заготовлено почти 1 млн. 507 тыс. тонн, что на 90 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В общем объёме кормов более 1 млн. 369 тыс. тонн приходится на сено, свыше 27 тыс. тонн – на сенаж, более 110 тыс. тонн – на солому и 12,7 тыс. тонн – на силос.
Больше всех кормов заготовили хозяйства Кизлярского (более 178 тыс. тонн) и Хасавюртовского (147,5 тыс. тонн) районов.
Всего к заготовкам кормов приступили хозяйства 42 муниципальных районов республики.
В общем объёме кормов более 1 млн. 369 тыс. тонн приходится на сено, свыше 27 тыс. тонн – на сенаж, более 110 тыс. тонн – на солому и 12,7 тыс. тонн – на силос.
Больше всех кормов заготовили хозяйства Кизлярского (более 178 тыс. тонн) и Хасавюртовского (147,5 тыс. тонн) районов.
Всего к заготовкам кормов приступили хозяйства 42 муниципальных районов республики.
Источник: Минсельхоз Дагестана