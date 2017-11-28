Больше половины всех случаев ВИЧ в европейском регионе диагностируется на поздних стадиях
28.11.2017, 22:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Европейский регион ВОЗ, куда входят и постсоветские страны, – единственный регион в мире, где растёт число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Это связано, в частности, с тем, что более половины случаев диагностируется уже на поздней стадии болезни.
С момента инфицирования до постановки диагноза проходит в среднем три года, то есть носители вируса долгое время ни о чём не подозревают и заражают других.
Как сообщают из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2016 году в европейском регионе было диагностировано 160 тысяч новых случаев заболевания. При этом 80 процентов из них приходится на страны восточной части региона.
Специалисты считают, что власти этих стран прилагают недостаточно усилий к борьбе с ВИЧ/СПИДом и призывают их принять необходимые меры, в том числе – профилактические.
Напомним, что 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. На сегодняшний день число людей, живущих с ВИЧ, составляет около 37 миллионов человек.
С момента инфицирования до постановки диагноза проходит в среднем три года, то есть носители вируса долгое время ни о чём не подозревают и заражают других.
Как сообщают из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2016 году в европейском регионе было диагностировано 160 тысяч новых случаев заболевания. При этом 80 процентов из них приходится на страны восточной части региона.
Специалисты считают, что власти этих стран прилагают недостаточно усилий к борьбе с ВИЧ/СПИДом и призывают их принять необходимые меры, в том числе – профилактические.
Напомним, что 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. На сегодняшний день число людей, живущих с ВИЧ, составляет около 37 миллионов человек.
Источник: ООН