Большинство объектов здравоохранения в Подмосковье строятся с задержкой – Мособлдума
25.10.2017, 13:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Большинство учреждений здравоохранения строят с задержками и претензиями к качеству в Подмосковье, сообщил глава комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.
«Подмосковье реализует грандиозную программу по модернизации здравоохранения. Огромное количество объектов, на сегодняшний день более 360, которые находятся в стадии строительных и ремонтных работ. В то же время в общественном мнении отмечается тенденция, что сроки сдвигаются, есть замечания к работе подрядных организаций, к качеству строительных работ», – сказал Голубев.
«Подмосковье реализует грандиозную программу по модернизации здравоохранения. Огромное количество объектов, на сегодняшний день более 360, которые находятся в стадии строительных и ремонтных работ. В то же время в общественном мнении отмечается тенденция, что сроки сдвигаются, есть замечания к работе подрядных организаций, к качеству строительных работ», – сказал Голубев.
Источник: Правительство Московской области