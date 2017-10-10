ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представляет данные исследования отношения россиян к законодательной инициативе запрета военнослужащим рассказывать в интернете и социальных сетях информацию о своей службе.

Ограничить пользование социальными сетями для представителей ряда профессий считает правильным половина россиян (51%): среди активных интернет-пользователей эта доля даже выше, чем среди тех, кто практически не заходит в сеть – 57% против 43%. В первую очередь, по их словам, этот запрет должен касаться силовиков: сотрудников ФСБ (61%), военнослужащих (45%), полицейских (39%).

Большинство наших сограждан в принципе согласны с тем, что что военнослужащим не следует пользоваться соцсетями во избежание пусть и непреднамеренного, но раскрытия секретной информации. Инициативу запрета военнослужащим рассказывать в Интернете и социальных сетях информацию о своей службе поддержали более двух третей опрошенных (69%), против высказались 25% (представители самой молодой группы (18-24 года) в этом вопросе более лояльны – среди них 38% не поддержали инициативу, чем остальные).

Сторонники первой точки зрения апеллируют прежде всего к тому факту, что может быть разглашена информация, составляющая военную тайну. Тем, кто не согласен с предложением Минобороны, тяжелее аргументировать свою позицию (60% затрудняются с ответом на вопрос, почему они так считают), а те, кто всё же дают объяснение, говорят чаще всего о том, что граждане должны знать информацию о тех или иных ситуациях, и праве на свободу слова.