ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 10 на 11 сентября два патрульных экипажа старших государственных инспекторов проводили рейдовые мероприятия в Чановском районе Новосибирской области, вблизи населенного пункта аул Тебисс. Внимание сотрудников привлек яркий свет, который, меняя направление, освещал лесные угодья Кирзинского заказника. Было установлено, что нарушители применяли специальное световое устройство для поиска и ослепления в ночное время диких животных, производили незаконную охоту.

Инспекторы подъехали на место стоянки браконьеров, где производилась разделка туши добытой косули. Браконьеры применили оружие, обстреляли инспекторов и патрульные автомобили, после чего скрылись.