Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявила, что Лондону необходимо получить больше доказательств предполагаемой химической атаки в Сирии.

«Тереза Мэй вчера заявила президенту Дональду Трампу, что Британии нужно больше доказательств предполагаемой химической атаки, которую осуществил режим Асада, прежде чем присоединяться к военному удару по Сирии», - пишет британская Times.

Ранее Вашингтон обвинил Дамаск в химатаке в районе города Дума, где якобы была сброшена бомба с хлором. Президент США Дональд Трамп пригрозил применить весь комплекс имеющихся в его распоряжении инструментов, чтобы наказать власти Сирии.

В начале недели Трамп провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе телефонной беседы глава Франции высказал готовность принять участие в военной операции.

Как стало известно в среду, в минувшие выходные российские боевые самолеты совершили пролет над французским фрегатом Aquitaine в Средиземном море. В ВМС Франции посчитали эти маневры «агрессивными».

Ранее ВКС России совершили пролеты и над американским эсминцем USS Donald Cook. Оба судна в настоящее время направляются к берегам Сирии. На борту USS Donald Cook находятся крылатые ракеты «Томагавк».

Между тем, аналитики влиятельного издания The National Interest предполагают, что в случае удара США по Сирии Россия может нанести ответный удар по базам США и их союзников на Ближнем Востоке и в Европе, использую для этого крылатые ракеты Х-101 и «Калибр».

Ранее Москва предупредила Вашингтон о тяжелых последствиях в случае удара по Сирии.