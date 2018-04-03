03.04.2018, 23:44
Британские химики не смогли доказать, что Россия отравила Скрипаля
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Руководитель британской лаборатории, которая занималась исследованием вещества, которым был отравлен Сергей Скрипаль и его дочь, Гари Эйткенхед заявил, что их аппаратура смогла установить яд, вызвавший столь серьёзные последствия для их здоровья. При этом он указал, что не может точно сказать, в какой стране он был изготовлен, сообщили сегодня СМИ со ссылкой на слова самого эксперта.
Он подтвердил, что вещество нервно-паралитического действия было тем самым "Новичком", о котором и ранее говорили в Лондоне. Однако специалисты не смогли дать ответа на вопрос откуда он появился. По его словам, выводы о том, что страной его происхождения является Россия, были сделаны следствием, основываясь на данных, полученных разведывательными путями.
"Мы смогли идентифицировать это как "Новичок", идентифицировать как боевое нервно-паралитическое вещество", - заявил Гари Эйткенхед. При этом они не смогли определить "точный источник" происхождения вещества. После этого учёные предоставили данные правительству, "которое потом использовало множество источников, чтобы прийти к заключению, к которому пришло".
При этом он добавил, что для производства подобного класса химических веществ необходимы серьёзные мощности, которыми может обладать только государственная структура.
Он подтвердил, что вещество нервно-паралитического действия было тем самым "Новичком", о котором и ранее говорили в Лондоне. Однако специалисты не смогли дать ответа на вопрос откуда он появился. По его словам, выводы о том, что страной его происхождения является Россия, были сделаны следствием, основываясь на данных, полученных разведывательными путями.
"Мы смогли идентифицировать это как "Новичок", идентифицировать как боевое нервно-паралитическое вещество", - заявил Гари Эйткенхед. При этом они не смогли определить "точный источник" происхождения вещества. После этого учёные предоставили данные правительству, "которое потом использовало множество источников, чтобы прийти к заключению, к которому пришло".
При этом он добавил, что для производства подобного класса химических веществ необходимы серьёзные мощности, которыми может обладать только государственная структура.
Источник: Ореанда-Новости