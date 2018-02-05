ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Мероприятия Национального нефтегазового форума 2018 - пройдут с 17 по 18 апреля 2018 года в Москве, в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне.



Национальный нефтегазовый форум – мероприятие федерального масштаба, организованное Министерством энергетики России совместно с ведущими предпринимательскими и отраслевыми объединениями - Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленной палатой России (ТПП РФ), Союзом нефтегазопромышленников России, Российским газовым обществом.



Миссия форума - формирование всесторонней и достоверной оценки внешних и внутренних вызовов российской нефтегазовой отрасли посредством открытой дискуссии лидеров экспертного сообщества, повышение качества прогнозирования и моделирования сценарных условий развития отраслей ТЭК на средне- и долгосрочную перспективу.



Среди вопросов, традиционно обсуждаемых на Форуме: долгосрочные цели и задачи нефтегазового сектора, развитие рыночной инфраструктуры энергетики, инновации и энергоэффективность в отрасли, анализ фискальной политики, создание конкурентной рыночной среды, совершенствование прогнозирования мировой цены углеводородов, международное сотрудничество и внешнеторговая политика, повышение эффективности переработки сырья, биржевая торговля энергоресурсами и создание прозрачных индикаторов на внутреннем рынке нефти и нефтепродуктов, экологические нормативы, стандарты и промышленная безопасность в энергетике, нефтесервис и нефтегазовое машиностроение.