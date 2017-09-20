Бурейская ГЭС завершила холостые сбросы
20.09.2017, 10:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Амурское бассейновое водное управление (Амурское БВУ) приняло решение об окончании холостых сбросов на Бурейской ГЭС в связи со снижением притока в водохранилище. Сейчас расход воды через плотину составляет 700±100 м3/с. Все заинтересованные службы и организации региона оповещены об изменении режима.
Холостые сбросы на Бурейской ГЭС начались 31 августа в соответствии с правилами использования водных ресурсов из-за увеличения притока и превышения уровня верхнего бьефа Бурейского гидроузла отметки 254 м. За период проведения сбросов ГЭС перераспределила 3,67 км3 паводковых вод. Кроме того, за период с мая по сентябрь 2017 года в водохранилище аккумулировано 9,725 км3 воды, что позволит станции бесперебойно работать в период осенне-зимнего максимума нагрузок.
Грамотная работа специалистов Бурейской ГЭС по расчету режимов работы станции в период паводка и соответствующие решения Амурского БВУ позволили провести пропуск такого объёма воды без каких-либо последствий для сооружений строящейся Нижне-Бурейской ГЭС и населения посёлков, расположенных ниже по течению Буреи. Персонал Бурейской ГЭС, участвовавший в технологических операциях по пропуску паводка, квалифицировано выполнил задачу. Гидротехнические сооружения станции находятся в исправном состоянии и соответствуют всем нормативным требованиям.
По данным на 20 сентября уровень верхнего бьефа Бурейской ГЭС находится на отметке 254,75 м (НПУ Бурейской ГЭС – 256 м). Величина притока за прошедшие сутки составила 1450 м3/с тенденцией к снижению в ближайшие дни, расход воды за прошедшие сутки – 1268 м3/с. Согласно прогнозу Росгидромета 21 сентября ожидается приток воды в объёме 1200 м3/с. Резервная ёмкость (до отметки НПУ) Бурейского водохранилища сейчас составляет 0,905 км3.
В случае изменения гидрологической обстановки режим работы Бурейской ГЭС может быть оперативно изменён по решению Амурского БВУ.
Холостые сбросы на Бурейской ГЭС начались 31 августа в соответствии с правилами использования водных ресурсов из-за увеличения притока и превышения уровня верхнего бьефа Бурейского гидроузла отметки 254 м. За период проведения сбросов ГЭС перераспределила 3,67 км3 паводковых вод. Кроме того, за период с мая по сентябрь 2017 года в водохранилище аккумулировано 9,725 км3 воды, что позволит станции бесперебойно работать в период осенне-зимнего максимума нагрузок.
Грамотная работа специалистов Бурейской ГЭС по расчету режимов работы станции в период паводка и соответствующие решения Амурского БВУ позволили провести пропуск такого объёма воды без каких-либо последствий для сооружений строящейся Нижне-Бурейской ГЭС и населения посёлков, расположенных ниже по течению Буреи. Персонал Бурейской ГЭС, участвовавший в технологических операциях по пропуску паводка, квалифицировано выполнил задачу. Гидротехнические сооружения станции находятся в исправном состоянии и соответствуют всем нормативным требованиям.
По данным на 20 сентября уровень верхнего бьефа Бурейской ГЭС находится на отметке 254,75 м (НПУ Бурейской ГЭС – 256 м). Величина притока за прошедшие сутки составила 1450 м3/с тенденцией к снижению в ближайшие дни, расход воды за прошедшие сутки – 1268 м3/с. Согласно прогнозу Росгидромета 21 сентября ожидается приток воды в объёме 1200 м3/с. Резервная ёмкость (до отметки НПУ) Бурейского водохранилища сейчас составляет 0,905 км3.
В случае изменения гидрологической обстановки режим работы Бурейской ГЭС может быть оперативно изменён по решению Амурского БВУ.
Источник: Русгидро