Бурейская ГЭС прекратила холостые сбросы
16.10.2017, 11:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Амурское бассейновое водное управление (Амурское БВУ) приняло решение о завершении холостых сбросов на Бурейской ГЭС в связи с нормализацией паводковой ситуации. Сейчас расход воды через плотину составляет 900±100 м3/с. Все заинтересованные службы и организации региона оповещены об изменении режима.
Бурейская ГЭС возобновила сбросы 27 сентября по причине увеличения притока и приближения уровня верхнего бьефа к отметке нормального подпорного уровня (НПУ Бурейской ГЭС – 256 м). За период проведения сбросов станция перераспределила 2,97 км3 паводковых вод. Кроме того, за период с мая по октябрь 2017 года в водохранилище аккумулировано 10,48 км3 воды для работы в осенне-зимний период.
По данным на 16 октября уровень верхнего бьефа Бурейской ГЭС находится на отметке 255,72 м. Величина притока за прошедшие сутки составила 1050 м3/с тенденцией к снижению в ближайшие дни, расход воды за прошедшие сутки – 1113 м3/с. Согласно прогнозу Росгидромета 17 октября ожидается приток воды в объеме 1000 м3/с.
В случае изменения гидрологической обстановки режим работы Бурейской ГЭС может быть оперативно изменен по решению Амурского БВУ.
Бурейская ГЭС возобновила сбросы 27 сентября по причине увеличения притока и приближения уровня верхнего бьефа к отметке нормального подпорного уровня (НПУ Бурейской ГЭС – 256 м). За период проведения сбросов станция перераспределила 2,97 км3 паводковых вод. Кроме того, за период с мая по октябрь 2017 года в водохранилище аккумулировано 10,48 км3 воды для работы в осенне-зимний период.
По данным на 16 октября уровень верхнего бьефа Бурейской ГЭС находится на отметке 255,72 м. Величина притока за прошедшие сутки составила 1050 м3/с тенденцией к снижению в ближайшие дни, расход воды за прошедшие сутки – 1113 м3/с. Согласно прогнозу Росгидромета 17 октября ожидается приток воды в объеме 1000 м3/с.
В случае изменения гидрологической обстановки режим работы Бурейской ГЭС может быть оперативно изменен по решению Амурского БВУ.
Источник: Русгидро