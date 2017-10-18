ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В новом учебном году родители 21,5 тысячи учеников московских школ приняли решение о блокировке покупок отдельных видов продукции в школьных буфетах по картам и браслетам «Москвёнок». Взрослые могут делать это удалённо, посчитав, что какой-то из продуктов питания не полезен для ребёнка. Электронный запрет на покупку нежелательных товаров для детей родители могут установить на портале mos.ru. Это возможно в том случае, если в учебном заведении действует система «Проход и питание».

«Сейчас чаще всего школьникам блокируют возможность покупки солёных хлебных палочек, мини-кренделей, бутербродов с ветчиной, шоколадных конфет и фигурок. Родители запрещают покупать детям мороженое, шоколадные яйца с игрушками, буреки с курицей, сыром или ветчиной, а также сладкую газировку», — рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

В прошлом учебном году взрослые чаще всего вводили ограничения на покупку шоколадных конфет и батончиков, шоколадных плиток, пиццы и разнообразной сдобной выпечки, бутербродов, печенья и пирожных. Также многим ученикам блокировали возможность покупки сокосодержащих и сладких негазированных напитков (холодный чай и молочные коктейли), жевательных конфет и мармелада, солёных и сладких снеков.

Проект «Проход и питание» действует в школах столицы с 2012 года. С помощью электронных карт и браслетов ученики могут проходить в учебные заведения и оплачивать покупки по безналичному расчёту в столовой или буфете. В свою очередь родители получают уведомления о посещении и питании детей, имеют возможность помогать им распоряжаться деньгами, формировать полезные и нужные покупки. Сейчас информационной системой «Проход и питание» оборудовано более 3,5 тысячи зданий образовательных учреждений города. Это более 90 процентов школ и 70 процентов детских садов Москвы. Электронные карты и браслеты есть у 850 тысяч школьников, 680 тысяч родителей воспитанников дошкольных групп и более 160 тысяч сотрудников образовательных учреждений.