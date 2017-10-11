ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование уголовных дел о нападениях в период 2014–2016 гг. на российские загранучреждения, расположенные на территории Украины.

Следствием установлена причастность к нападению в 2014 году на Посольство Российской Федерации в Киеве граждан Украины Владимира Романцова, Алексея Бакая и Владимира Назаренко, которые принимали активное участие в умышленной порче имущества российской дипмиссии, а последний также участвовал в надругательстве над Государственным флагом Российской Федерации.

К нападению в марте 2016 года на Генеральное консульство Российской Федерации во Львове и надругательству над Государственным флагом Российской Федерации причастен народный депутат Верховной Рады Украины 8-го созыва Владимир Парасюк.

На основании собранных следствием доказательств, в том числе видеозаписей, полученных из открытых источников, и результатов судебных экспертиз вынесены постановления о привлечении указанных лиц в качестве обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на учреждение, которое пользуется международной защитой, совершённое в целях осложнения международных отношений). Назаренко и Парасюк также обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 329 УК РФ (надругательство над Государственным флагом Российской Федерации).

Указанные лица объявлены в международный розыск, и по ходатайству следствия судом в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следует отметить, что украинскими правоохранительными органами по указанным фактам преступлений длительное время проводятся собственные расследования, в ходе которых до настоящего времени никто к уголовной ответственности не привлечён.

Несмотря на то, что украинская сторона фактически отказала в исполнении запросов российского следствия о правовой помощи, Следственным комитетом продолжается активная работа по установлению и привлечению к уголовной ответственности всех лиц, принимавших участие в указанных нападениях на российские загранучреждения.