ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Число туристов в столице выросло до 21 миллиона в год, сообщил Сергей Собянин.

"Мы видим, что с каждым событием приток туристов всё больше и больше. Если бы их не было, мы бы остались на уровне 12–14 миллионов гостей. Сегодня их количество составляет 21 миллион", — подчеркнул Мэр Москвы.

Он также добавил, что событийный туризм приносит Москве около 600 миллиардов рублей в год. Благодаря проведению различных городских и международных фестивалей в столицу приезжают жители других стран и российских регионов.

Кроме того, он сообщил, что большую часть от общего числа иностранных туристов составляют китайцы. По словам Собянина, столичный бизнес получает от них около 100 миллиардов рублей в год.

"Было принято решение о том, что туристические группы из Китая могут приезжать без индивидуальных виз — по групповой визе, поэтому это упростило сам механизм въезда китайских туристов. Плюс девальвация рубля — она сделала покупки в России более выгодными, чем в Китае", — пояснил Собянин.