Число высокопроизводительных рабочих мест в Подмосковье увеличат на 600 тыс.
14.11.2017, 16:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Число высокопроизводительных рабочих мест планируют увеличить в Подмосковье с 995 тысяч до 1,5 миллионов к 2020–2025 годам, сообщает РИАМО со ссылкой на уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева.
«В 2016 году в Московской области было 995 тысяч высокопроизводительных рабочих мест. В случае выполнения Стратегии роста мы сможем увеличить до 1,5 миллионов число высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году, то есть сделать прирост порядка 600 тысяч. При наличии ограничивающих факторов это может затянуться до 2025 года», – сказал Головнев.
Он отметил, что для создания высокоэффективных предприятий малого и среднего бизнеса необходимо реализовать ключевые кластерные проекты, развивать зоны технико-внедренческого типа, перейти к умеренно-мягкой денежно-кредитной политике, снизить тарифы на услуги инфраструктурных и сырьевых монополий, снизить административное давление на бизнес.
«У бизнеса много идей, много предложений, но их нужно донести. Мы надеемся на ОНФ, что они смогут донести мнение бизнеса до тех, кто принимает решения», – заключил Головнев.
«В 2016 году в Московской области было 995 тысяч высокопроизводительных рабочих мест. В случае выполнения Стратегии роста мы сможем увеличить до 1,5 миллионов число высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году, то есть сделать прирост порядка 600 тысяч. При наличии ограничивающих факторов это может затянуться до 2025 года», – сказал Головнев.
Он отметил, что для создания высокоэффективных предприятий малого и среднего бизнеса необходимо реализовать ключевые кластерные проекты, развивать зоны технико-внедренческого типа, перейти к умеренно-мягкой денежно-кредитной политике, снизить тарифы на услуги инфраструктурных и сырьевых монополий, снизить административное давление на бизнес.
«У бизнеса много идей, много предложений, но их нужно донести. Мы надеемся на ОНФ, что они смогут донести мнение бизнеса до тех, кто принимает решения», – заключил Головнев.
Источник: http://mosreg.ru