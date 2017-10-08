Дагестанское УФАС оштрафовало дочерние предприятия "Газпрома"
08.10.2017, 15:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Дагестанское УФАС в рамках возбужденных дел по признакам нарушения федерального закона «О защите конкуренции» запросило ряд документов и сведений у ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала».
В установленные законом сроки все три общества запрошенную информацию не представили, в связи с чем в отношении них были возбуждены административные дела.
По итогам рассмотрения административных дел были назначены штрафы общей суммой 900 тысяч рублей.
Источник: ФАС