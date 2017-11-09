Дальневосточный поисково-спасательный отряд МЧС готовится к международной аттестации
Подразделение пройдёт аттестацию как поисково-спасательный отряд среднего класса, способный проводить поиск с использованием технических средств и спасательных технологий в зонах обрушения зданий и сооружений.
Дальневосточный РПСО станет третьим в России отрядом, аттестованным по методологии ИНСАРАГ: в 2012 году её прошёл Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС России «Центроспас», в 2016 – Сибирский РПСО.
Куратором по подготовке Дальневосточного РПСО к аттестации стал независимый эксперт по вопросам проведения спасательных операций по методологии ИНСАРАГТерье Скавдал. Он возглавил делегациюУправления Организации Объединённых Наций по координации гуманитарных вопросов, которая сейчас работает в Хабаровске. Терье Скавдал принимал участие в аттестации и переаттестации более чем 20 международных отрядов.
«В 1995 году, когда случилось землетрясение в Нефтегорске, я работал там, – рассказал Терье Скавдал. – Спасатели из разных стран прибыли на помощь. Плечом к плечу с дальневосточными спасателями мы разбирали завалы, извлекали из-под руин пострадавших. Поэтому сейчас, когда мне предложили стать их куратором в подготовке к международной аттестации, я сразу согласился. Сам видел настолько профессионально, слаженно работает этот отряд».
Терье Скавдал ознакомился с материально-технической базой отряда, тренировочным полигоном, учебным центром подготовки спасателей.
Мероприятия в рамках подготовки к аттестации начались уже с этого года. В июле-августе спасатели ДВРПСО МЧС России прошли обучающий курс ООН по координации международных поисково-спасательных работ на базе Университета гражданской защиты МЧС в Республике Беларусь. В сентябре они присутствовали в качестве наблюдателей на переаттестации поисково-спасательного отряда Австрии в г. Вене. Кроме того, участвовали в азиатском региональном форуме «Workshop on Earthquake Emergency Response and USAR Capacity Building» (по реагированию на землетрясения) в г. Пекине