ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Законопроекты, направленные на борьбу с незаконной миграцией и пресечение фиктивной легализации, внесла сегодня в Госдуму вице-спикер Ирина Яровая. Документами предлагается ввести уголовную ответственность за фиктивную постановку на учёт по месту пребывания в нежилом помещении, в том числе, по месту нахождения организации.

"Меры, которые мы предлагаем, направлены, прежде всего, на защиту интересов и безопасности граждан России. Перекрыть лазейку для фиктивной регистрации - это значит предотвратить угрозу пребывания на территорию России лиц для осуществления, в том числе, экстремистской и террористической деятельности. Кроме того, наша цель – предотвратить создание фиктивных офисных городов нелегальных мигрантов, таких как "Кадровый центр "Восток", где на территории, площадью 34 кв. м поставлено на учёт 3,3 тысячи мигрантов, и Межрегионального профсоюза "Защита" - 56 тысяч мигрантов», - пояснила зампред Госдумы.

Яровая пояснила, что законопроекты устраняют пробел в законодательстве, и вводят ответственность за фиктивную постановку на учёт у юридических лиц по аналогии с ответственностью за фиктивную постановку на учёт у физических лиц.

"Кроме того, устанавливая ответственность за содержание "резиновых офисов", мы даём инструмент правоохранителю для пресечения общественно опасных действий и защиты интересов граждан России. Автоматически это обязывает правоохранителя к надлежащему контролю, а, значит, и приводит к ответственности правоохранителя в случае его ненадлежащего осуществления", - добавила автор законопроекта.