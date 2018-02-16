ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На полях Российского инвестиционного форума «Сочи-18» заключён трёхсторонний специнвестконтракт между Минпромторгом России, «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» и Ульяновской областью. Подписи под документом поставили Министр Денис Мантуров, Губернатор Сергей Морозов и представитель датской компании Дэвид Роуэн. Новый проект обладает высоким экспортным потенциалом по созданию и освоению производства лопастей роторной системы ветроэнергетической установки, не имеющих аналогов в России

Специнвестконтракт рассчитан на 8 лет, планируемый объём инвестиций в проект составляет почти 1,4 млрд рублей. Объём произведенной продукции – свыше 22,3 млрд рублей, налоговых отчислений в бюджеты всех уровней – около 1 млрд рублей. В результате реализации проекта планируется создание 234 новых рабочих мест.

«Подписанный специнвестконтракт стал первым в сфере локализации промышленного оборудования для «зелёной» энергетики», - отметил замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков. По его словам в результате реализации проекта в России будут сформированы новые технологические компетенции по производству лопастей ветрогенераторов.



"Это более 10 млрд рублей созданной добавленной стоимости и 22,4 млрд рублей реализованной продукции. Помимо требований к поэтапной локализации, СПИК включает в себя обязательства по экспорту выпускаемой продукции на внешние рынки", – сообщил замминистра.