ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 3 декабря для участия в Международной парламентской конференции «Парламентарии против наркотиков» в Москву съезжаются представители парламентов 43 стран мира, среди которых руководители парламентов Индонезии, Ирана, Пакистана, Узбекистана и Эквадора, заместители председателей парламентов Азербайджана, Афганистана, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Гвинеи, Казахстана, Кореи, Мексики, Сербии, Словении, Таджикистана и Филиппин.

Цель конференции – создание парламентского измерения международного антинаркотического сотрудничества и совершенствование правовой базы, направленной на борьбу с распространением и употреблением наркотических веществ, профилактику и лечение наркозависимых.

Участники обсудят актуальные вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков, а также накопленный в разных странах опыт в области реабилитации и содействии здоровому образу жизни, особенно среди молодёжи.

На пленарном заседании выступят Председатель Государственной Думы , заместитель Генерального секретаря ООН, Исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов, Генеральный Секретарь Шанхайской организации Сотрудничества Рашид Алимов, Министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В рамках конференции пройдут три панельных дискуссии: «Наркозависимость: современные подходы к лечению и реабилитации», «Совершенствование законодательного регулирования борьбы с незаконным оборотом наркотиков» и «Роль НКО в борьбе с наркоугрозой».

По итогам работы будет принята Декларация – базовый документ парламентского измерения международного антинаркотического сотрудничества.